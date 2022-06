Milan / Incontro a Milano fra Chiodi, Riso e Maldini: cosa si sono detti?

Il direttore tecnico rossonero ha incontrato in un noto hotel del capoluogo meneghino i due noti procuratori

Redazione Il Milanista

Sono giorni frenetici questi per delineare le strategie future del mercato dei club dell'intera Serie A. Tanti movimenti, alcuni anche pesanti, ma poche ufficialità. In fondo è anche normale visto che la sessione estiva aprirà ufficialmente il prossimo 1 luglio. Finché non si avrà certezza delle firme di Maldini e Massara sul rinnovo, si navigherà un po' a vista. Ciò non toglie che il magico duo rossonero stia lavorando alacremente per sistemare diverse faccende.

Come rivelato da AreaNapoli.it, il direttore tecnico dei meneghini, ha incontrato nelle scorse ore Pietro Chiodi e Giuseppe Riso in un noto hotel di Milano. Si è parlato probabilmente di Ciprian Tatarusanu, offerto al Napoli per il ruolo di secondo portiere. Il Milan si sente in una botte di ferro con Maignan, Mirante va verso il rinnovo, mentre per Plizzari potrebbe materializzarsi un prestito. Converrebbe all'estremo difensore rumeno migrare in campania per andare a fare comunque il secondo?

Per quanto concerne Giuseppe Riso, sappiamo che può vantare nella sua scuderia diversi gioielli della rosa di Pioli, partendo da Sandro Tonali, passando per Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Vista l'autorità di Riso come operatore di mercato e le trame che è in grado di tessere, si saranno buttate giù diverse idee per potenziali colpi in entrata e in uscita. Il budget che sembra abbia messo a disposizione Cardinale non è esagerato (55-60 milioni di euro). Questo comporta che anche le operazioni secondarie possa assumere una grande rilevanza.