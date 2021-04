Milan, il rinnovo di Donnarumma è in stallo: per Maignan è tutto fatto

Le ultime novità sul futuro di Gigio Donnarumma, estremo difensore classe 1999 in scadenza di contratto con il Milan: pronto il sostituto.

Redazione Il Milanista

MILANO - Il futuro di Gigio Donnarumma con la maglia rossonera è appeso ad un filo. Una nuova spaccatura sembra poi essersi creata con i tifosi dopo i sorrisi mostrati al termine della sfida contro la Lazio, seppur rivolti all'ex compagno ed amico, Reina. Il Milan ha offerto a Gigio, in scadenza di contratto a giugno 2021, un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione, mentre l'agente del portiere Mino Raiola ne chiede 12. La situazione dunque non si sblocca e per questo i rossoneri, che non vogliono farsi trovare impreparati in caso di fallimento della trattativa.

LA QUESTIONE JUVENTUS - La Juventus negli ultimi giorni si è fatta insistente. Ma qualificazione in Champions League non è certa, però, nemmeno in casa bianconera. Il club di Torino, inoltre, deve fare i conti con la presenza ingombrante del contratto di Cristiano Ronaldo, sui 60 milioni di euro lordi, e in rosa ha già un portiere, il polacco Szczesny, che guadagna poco più di 7 milioni di euro netti a stagione.

MAIGNAN, LE CIFRE E LE PAROLE DELL'AGENTE - Il Milan si è pertanto mosso e ha bloccato l'eventuale sostituto: si tratta di Maignan, calciatore francese, portiere del Lilla e della nazionale francese classe 1995. Intanto ieri sono arrivate le parole dell'agente di Maignan, che a Sky ha di fatto confermato l'interesse del Milan per il suo assistito in caso di mancato prolungamento di Donnarumma: "Credo che Mike sia un gran portiere: è l’erede di Lama , per lui è stato un esempio. Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare. È cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille". Il Milan resta quindi in attesa della decisione di Gigio, ma intanto ha bloccato Maignan