Milan, il report della seduta odierna

Squadra al lavoro anche questa mattina: ritrovo a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno, che vedrà i rossoneri impegnati nel ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League contro il Manchester United, giovedì 18 marzo alle ore 21 a San Siro.

IL REPORT

Allenamento defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo gli altri componenti della rosa, dopo l’attivazione muscolare fatta all’interno della struttura. Esercitazioni tecniche eseguite con l’ausilio delle reti elastiche per iniziare, a seguire lavoro sul possesso palla, prima di chiudere la sessione odierna con una serie di partitelle su campo ridotto.

MARTEDÌ 16 MARZO

Il programma di domani, martedì 16 marzo, prevede ancora un solo allenamento al mattino.