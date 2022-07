Milan, Ibra progetta il ritorno in campo: ecco quando potrebbe avvenire

Zlatan Ibrahimovic si sta ricaricando per tornare al più presto a disposizione del Milan. Ecco quando potrebbe succedere.

Redazione Il Milanista

Dopo mesi di incertezza sul suo futuro, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo ma di continuare a giocare almeno per un’altra stagione. Tutto questo nonostante il brutto infortunio che lo costringerà a stare fuori per molti mesi. Nel frattempo l’attaccante rossonero si sta godendo le vacanze estive, come testimoniato sui suoi profili social. Lo svedese è carico per recuperare dall’infortunio e nelle prossime settimane avverrà l’incontro con la società meneghina per definire i piani per poter ricominciare insieme.

Lo svedese si dovrà sottoporre a un intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (che lo ha tormentato negli ultimi mesi della passata stagione). L’attaccante infatti non ha inciso come avrebbe voluto a causa di questi fastidi e perciò ha deciso di rimediare. Il ritorno in campo è tutt’altro che vicino, ma nonostante questo il club meneghino ha deciso di attendere il suo bomber. La rinascita dei rossoneri infatti è avvenuta soprattutto grazie alla presenza dello svedese, che ha portato personalità ed esperienza all’interno dello spogliatoio, portando in poco tempo i diavoli al tricolore. In questo campionato strano perché spezzato in due dal Mondiale, Ibra avrà più tempo per recuperare e tornare a disposizione nella seconda parte della stagione.

L’incontro tra le due parti avverrà nelle prossime settimane, quando verrà fatto il punto della situazione e si studieranno le prospettive per il futuro. Il Milan vuole proporre al giocatore un contratto con una parte fissa iniziale molto bassa, alla quale però vanno aggiunti dei ricchi bonus se l’attaccante riuscirà a raggiungere determinati obiettivi. Ad oggi è difficile stabilire con certezza una data nella quale lo svedese potrà tornare in campo, ma sicuramente Zlatan farà di tutto per tornare a disposizione dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Il suo ritorno potrebbe dunque avvenire nei primi giorni del 2023. L’attaccante si sta ricaricando, pronto ad essere il solito punto di riferimento per i rossoneri. Il suo contributo si rivelerà essenziale nel girone di ritorno, quando le sfide diventeranno sempre più determinanti.