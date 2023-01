Milan, Ibrahimovic potrebbe partire lo stesso per Riyad: la motivazione

Zlatan Ibrahimovic sta pensando di partire lo stesso per Riyad per la finale di Supercoppa Italiana tra il Milan e l’Inter

Redazione Il Milanista

Tra poche ore il Milanscenderà in campo per la diciottesima giornata di campionato. Tra i giocatori rossoneri che non sono partiti per la trasferta di Lecce c’è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese sta ancora recuperando dall’operazione al ginocchio e ad oggi non si conosce con certezza il giorno del suo rientro. Il 41enne sta continuando a lavorare a testa bassa per rientrare in campo. L’ultima partita l’ha disputata proprio un anno fa, poi da quel momento ha disputato soltanto alcuni spezzoni di gara.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oggi il suo ritorno in campo è un vero rebus. All’inizio il suo rientro era previsto per l’inizio del nuovo anno, poi per la fine di gennaio e successivamente si è parlato del Derby del 5 febbraio. Secondo gli ultimi aggiornamenti il giocatore potrebbe tornare per la sfida di Champions League contro il Tottenham a metà febbraio, ma non si esclude il fatto che potrebbe aver bisogno di ulteriore tempo.

L’attaccante non è partito con la squadra per la trasferta di Lecce, ma è rimasto a Milanello per continuare la sua preparazione. Nonostante questo lo svedese sta pensando di partire lo stesso per Riyad, dove mercoledì i suoi compagni disputeranno la finale di Supercoppa contro l’Inter. Zlatan è consapevole della necessità di vincere il trofeo e vuole stare vicino ai suoi compagni in questo periodo particolare.