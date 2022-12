Milan, Ibra scalpita per tornare in campo: ecco la possibile data del rientro

Dopo la pausa per le festività natalizie, il Milan è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Milanello. Nella giornata di ieri si è rivisto anche Rafael Leao , tornato agli ordini di mister Pioli dopo la partecipazione al Mondiale in Qatar. Sia ieri che oggi i Diavoli hanno svolto un allenamento nel mattino prima in palestra e poi sul campo. Nella prima parte in palestra i rossoneri hanno svolto attivazione muscolare, mentre sul campo centrale il riscaldamento è continuato con una serie di esercizi atletici.

Per questa partita non sarà convocabile Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese freme per tornare in campo, ma non è ancora arrivato il momento. Nei prossimi giorni verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali che diranno bene quando potrà tornare a calcare il prato di San Siro. L’obiettivo del giocatore è tornare a disposizione per la partita di Champions League contro il Tottenham (in programma il 14 febbraio a San Siro alle 21).