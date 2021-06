Milan, i tre esuberi sembrano avere trovato una nuova casa

Ecco le ultime di mercato

Tra poco meno di 15 giorni riaprirà il calciomercato e sarà l'occasione per i club della Serie A di rifarsi il look. Per alcune squadre si tratterà solamente di un lifting per altre invece serviranno molti interventi.

In molti si aspettano grandi investimenti dai quelle squadre top che, dopo aver cambiato la guida tecnica, devono cambiare anche gli interpreti.

E' il caso di Roma e Lazio: i due club capitolini hanno salutato Paulo Fonseca, prossimo a sedersi sulla panchina del Tottenham, e Simone Inzaghi, neo tecnico dell'Inter e le proprietà hanno rispettivamente ingaggiato José Mourinho e Maurizio Sarri. Il tecnico portoghese ha già stilato la lista degli acquisti mettendo in cima alle sue preferenze Rui Patricio e Xhaka, l'ex Juve e Chelsea, invece, gli esterni di difesa.

Per Milan e Inter, per motivi diversi, invece il calciomercato servirà soprattutto per completare la rosa. I rossoneri sono alla spasmodica ricerca di un vice Ibrahimovic e di un vice Theo Hernandez. I nerazzurri invece cercano occasioni di mercato per puntellare l'attacco e la difesa.

Ma il mercato è anche l'occasione per alcuni club di piazzare i vari esuberi della rosa o quei giocatori che non rientrano più nel progetto della società e che, nella stagione appena conclusa, sono stati mandati in prestito altrove. Il Milan, ad esempio, vuole e deve piazzare alcuni giocatori come Diego Laxalt, Mattia Caldara e Andrea Conti. Il primo è prossimo al trasferimento in Russia dopo la stagione al Celtic, mentre la situazione è più complessa per gli altri due due.

Il centrale dopo 18 mesi in prestito all'Atalanta verrà ceduto. Il club bergamasco ha fatto sapere di non volerlo riscattare e su di lui si sta interessando l'Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. L'esterno invece ha avuto una buona seconda parte di stagione con il Parma, ma la sua permanenza a Milanello non è contemplata dalla dirigenza che sta lavorando a una cessione al Genoa.