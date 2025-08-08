Il piano del Milan per arrivare a Hojlund

Il Milan accelera per Hojlund: contatti avviati con il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni.

Il Milan ha già avviato l’operazione Hojlund che, secondo quanto riportato da Sportmediaset sarebbe in questo momento in vantaggio su Vlahovic per diventare il nuovo attaccante rossonero.

I contatti con il Manchester United sarebbero già partiti, con il club inglese che avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Restano da definire le cifre: l’idea del Milan è quella di proporre un prestito oneroso a 4 milioni con diritto fissato intorno ai 40 milioni.

Hojlund più accessibile di Vlahovic

Non ci sarebbe ancora stato un contatto diretto con l’entourage del giocatore, ma l’operazione appare più fattibile rispetto a quella per Vlahovic. Per il serbo, infatti, la Juventus chiede circa 25 milioni per il cartellino, a cui si aggiungerebbero i 12 milioni di ingaggio che spaventano i rossoneri. Hojlund, invece, guadagna poco meno di 4 milioni, cifra decisamente più accessibile, e la formula del prestito permetterebbe di gestire l’investimento con maggiore flessibilità. Da capire ancora quale sarà la volontà del giocatore, che non si è ancora espresso su un possibile cambio maglia.