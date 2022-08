Milan, Ziyech una pista mai tramontata: nuovi contatti con il Chelsea

La pista che porta ad Hakim Ziyech non è mai del tutto tramontata, nonostante l'ex esterno dell'Ajax rappresentasse un piano B a Charles De Ketelaere. Ora la situazione è cambiata e Maldini brama un doppio colpo importante per alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Ziyech rappresenta un'occasione importante in rapporto qualità-prezzo. L'ala marocchina è in rotta con il Chelsea, a Londra ha giocato due stagioni più di ombre che di luci e non si è mai davvero ambientato. I Blues lo hanno di fatto scaricato e il calciatore ha già fatto le valigie per volare lontano dalla capitale inglese. Al nuovo proprietario dei londinesi, Todd Boehly, può bastare un'offerta da circa 10 milioni di euro per lasciar partire il classe '93.