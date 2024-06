Milan, torna in auge il nome di Guirassy: questa la cifra della sua clausola

Il Diavolo è alla ricerca di un nome in grado di sopperire alla mancanza del francese e che possa alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Il profilo monitorato con attenzione negli ultimi giorni è quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda . Il giocatore ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, la stessa cifra pagata lo scorso anno per prenderlo dal Rennes. Resta da capire quali sono le richieste del giocatore, ma un accordo potrebbe essere trovato molto presto.

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge: "Tempi di inseguimento: un mese e oltre. La ricerca di un bomber non può essere banale, soprattutto se si tratta di chi ha piantato la propria bandierina in Bundesliga rubando l'occhio. A suon di gol, e con numeri di alto spessore. Il Milan sta tornando alla carica per Serhou Guirassy, scatenato nello Stoccarda e in grado di chiudere con 28 reti in altrettante partite. Meglio di lui, soltanto Kane".