Milan, gli impegni di marzo: si tornerà in campo ad aprile

MILANO – (fonte: acmilan.com) Un mese decisivo, perché è da marzo in poi che – spesso – si decidono i campionati. Dopo due mesi altalenanti all’inizio del 2021, i rossoneri sono chiamati a riprendere il passo deciso mostrato nel 2020. Si entra nel vivo delle due competizioni, Serie A ed Europa League: in campionato partite delicate contro Udinese, Verona, Napoli e Fiorentina. In campo europeo, invece, ecco la doppia sfida da brividi contro i Red Devils. Ecco, nel dettaglio, il calendario rossonero del mese di marzo:

SERIE A

Milan-Udinese: mercoledì 3 marzo ore 20.45, stadio San Siro – 25° giornata [1-1]

mercoledì 3 marzo ore 20.45, stadio San Siro – 25° giornata [1-1] Verona-Milan: domenica 7 marzo ore 15.00, stadio Marcantonio Bentegodi – 26° giornata [0-2]

domenica 7 marzo ore 15.00, stadio Marcantonio Bentegodi – 26° giornata [0-2] Milan-Napoli: domenica 14 marzo ore 20.45, stadio San Siro – 27° giornata [0-1]

domenica 14 marzo ore 20.45, stadio San Siro – 27° giornata [0-1] Fiorentina-Milan: domenica 21 marzo ore 18.00, stadio Artemio Franchi – 28° giornata [2-3]

EUROPA LEAGUE

Manchester United-Milan: giovedì 11 marzo, ore 18.55, Old Trafford – Andata Ottavi di finale [1-1]

giovedì 11 marzo, ore 18.55, Old Trafford – Andata Ottavi di finale [1-1] Milan-Manchester United: giovedì 18 marzo, ore 21.00, San Siro – Ritorno Ottavi di finali [0-1]

La classifica della Serie A