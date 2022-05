Milan, le parole dei giocatori sul pullman di ritorno da Reggio Emilia

Zlatan Ibrahimovic in versione giornalista intervista tutti, ecco le parole dei protagonisti dello Scudetto rossonero.

Tutto ripreso e postato online dall'account ufficiale rossonero sul profilo Twitter AC Milan. Dopo la gara vinta che ha consegnato lo Scudetto rossonero la festa rossonera parte già nel pullman di ritorno da Reggio Emilia. Zlatan Ibrahimovic si è calato nella parte del giornalista o del presentatore di Sanremo, se preferite, come nell'edizione del 2021. Il campione svedese ha infatti impugnato il microfono e cominciato ad intervistare i suoi compagni di squadra, uno per uno.

Inizia chiamando il fenomeno rossonero, Rafael Leao che ringrazia e si dice orgoglioso del percorso fatto, poi tocca a Fikayo Tomori . Il centrale inglese che non parla molto si è limitato a ribadire l'essenziale: "Dico solo che siamo i campioni d'Italia e forza Milan!". Olivier Giroud afferma che il trofeo è stato portato nella parte giusta di Milano, quella rossonera. Alex Saelemakers si esibisce cantando e Brahim Diaz esplode in un "forza Milan!", mentre Theo Hernandez si lascia andare ad una battuta: "E chi stasera va a casa prima delle 8 del mattino prenderà una multa".

"Grazie ragazzi, la cosa che ci tengo a dirvi è che non sarebbe stato possibile per me diventare un allenatore vincente senza un gruppo speciale come siete stati voi. Quindi vi ringrazio veramente di cuore perché mi avete fatto crescere come persona e come allenatore e quello che abbiamo fatto è qualcosa di incredibile. Complimenti ragazzi!"