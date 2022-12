Milan: Una stella giapponese è pronta a vestire rossonero, di chi si tratta?

Il Milan è pronto a stringere per un giocatore in scadenza contrattuale parliamo del giapponese Kamada in forza al Francoforte.

Redazione Il Milanista

Il Giappone è la grande rivelazione di questi Mondiali in Qatar. La formazione nipponica ha battuto sia la Spagna che la Germania ed ora affronterà agli ottavi la Croazia di Modric. Molti sono i calciatori che hanno brillato in campo, mettendo in mostra grandi cose.

Tra questi c’è certamente Daichi Kamada. Il giocatore, che lo scorso 5 agosto ha compiuto 26 anni, non è riuscito a segnare con la maglia della sua Nazionale ma ha sempre giocato dal 1' minuto. Con l’Eintracht Francoforte, invece, è già a quota dodici: sette in Bundesliga e tre in Champions League, oltre ai due in coppa.

Numeri importanti che lo rendono appetibile, soprattutto per il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan, come riporta gazzetta.it, lo segue ed è pronto ad affondare.

Kamada gioca prevalentemente da trequartista. Mister Pioli ha impiegato parecchi giocatori in quel ruolo: il Milan continuerà a puntate tanto su Charles De Ketelaere, soprattutto dopo la cifra sborsata per aggiudicarselo, ma il futuro di Brahim Diaz, invece, è in discussione. Il club rossonero parlerà del riscatto del giocatore, con il Real Madrid, in Primavera. Andrà a caccia di uno sconto ma tutto è nelle mani del Real, che ad oggi sembra intenzionato a riportarlo alla base. Ecco perché potrebbe esserci spazio per un nuovo innesto, come Kamada.