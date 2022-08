Il Milan ha una nuova proprietà, ecco le ultime novità sull’operazione

Come riportato da Repubblica.it, in queste ore è arrivata la firma delle parti per l’atteso closing. Il club rossonero era passato nelle mani del fondo guidato da Paul Singer nel 2018, in seguito ai problemi avuti dall’allora proprietario Yonghong Li. Quattro anni dopo, con tanto di Scudetto in tasca e di bilancio migliorato, i padroni cambiano nuovamente.