Milan, Gerry Cardinale: “RedBird è qui per vincere”

Ieri sera è arrivato l'esordio in campionato anche del Milan . I rossoneri si sono imposti nel campo del Bologna per 0-2, dimostrando tanto alle altre pretendenti al campionato. Nel corso del prepartita ha parlato Gerry Cardinale , Fondatore di RedBird, presente allo stadio Dall'Ara di Bologna. Lo stesso Cardinale ha voluto mettere ben in chiaro quali siano gli obiettivi del Milan per questa e tutte le future stagioni sportive.

Obiettivi del Milan: “Volevo assolutamente essere qui oggi per un inizio di stagione che si prospetta più che mai competitiva, sia in Italia ma anche in Europa. Come più volte sottolineato, il nostro obiettivo è di continuare a migliorare tutti assieme per vincere, sia in Serie A che nel palcoscenico mondiale. Deve essere molto chiaro che RedBird è qui per vincere. Ma siamo qui per vincere in modo intelligente, perché vogliamo costruire qualcosa per vincere a lungo, non una sola volta".