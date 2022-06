Milan, Gerry Cardinale: vediamo l’identikit del nuovo proprietario

Il Milan resta di proprietà di un fondo: al vertice del Club rossonero ci sarà Gerry Cardinale. Vediamo il suo identikit.

Di chiare origini italiane grazie ai nonni emigrati poi negli USA, Cardinale si è formato all'Università di Harvard con lode in un Honours degree e in una delle borse di studio post universitarie più prestigiose, la Rhodes Scholarship a Oxford, in cui consegue un Master in filosofia, politica ed economia. Entra a far parte della sezione private equity di Goldman Sachs, una delle banche più importanti al mondo, "dove ha gestito oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale" prima di mettersi in proprio e di fondare Red Bird come naturale prosecuzione dell'esperienza precedente.