Milan, parla Cardinale: “Importante conquistare Maldini. Voglio lo stadio”

Gerry Cardinale ha parlato al Financial Times da nuovo proprietario del Milan. Queste le sue parole e i suoi obiettivi.

Redbird ha chiuso la trattativa con il fondo Elliott e prenderà in mano le operazioni del Milan. La nuova proprietà rossonera è pronta ad intraprendere una nuova avventura e ha già chiari gli obiettivi nel prossimo futuro. Il primo su tutti è quello di rinnovare i contratti di Maldini e Massara e rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli . Dopo una trattativa che ha allarmato in primo luogo Maldini, ora le cose sono state definite. Gerry Cardinale , nuovo proprietario dei rossoneri, è stato ospite di Paolo Maldini nel suo ultimo viaggio a Milano che ha sancito il signing tra le due società. Le notizie che sono circolate nei giorni scorsi confermavano la volontà di Cardinale di mantenere al Milan le figure chiave dell'area tecnica rossonera e arrivano delle conferme ulteriori.

Il Financial Times ha dato spazio sulle sue pagine alle parole del nuovo proprietario rossonero. Tre le questioni trattate da Cardinale. Su Paolo Maldini sono arrivate conferme sulla sua permanenza all'interno della dirigenza rossonera: "Per me era molto importante conquistare Maldini. Alla fine abbiamo trascorso tre ore e mezza insieme... è stato fantastico".