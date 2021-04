Milan-Genoa: probabili formazioni, le ultime e dove vederla

Il Milan ospita il Genoa nel lunch match della 31ª giornata: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILANO - Torna in campo la Serie A dopo i 4 anticipi del sabato conclusisi "meravigliosamente" a livello sportivo, con un incredibile ribaltone del Cagliari nei minuti finali della sfida salvezza contro il Parma. Alle 12:30 però, è di nuovo tempo di Milan con i rossoneri che vogliono riprendere il ruolino positivo che li aveva accompagnati per praticamente tutto il 2020. Vediamo dunque la situazione dettagliata della classifica di Milan e Genoa. I rossoneri sono secondi in classifica con 63 punti, frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, e mantengono un vantaggio di una lunghezza sulla Juventus, terza con 62. I liguri si trovano invece al 13° posto a quota 32, con un cammino di 7 successi, 11 pareggi e 12 k.o., e a pari merito con lo Spezia. Se i rossoneri puntano a difendere il piazzamento dalle inseguitrici, i rossoblù sperano di raggiungere quanto prima la quota di 40 punti che significherebbe per loro salvezza matematica.

IL GRANDE ASSENTE E DOVE VEDERLA - Zlatan Ibrahimovic, che non sarà della gara perché squalificato, è il miglior marcatore del Milan con 15 goal, l'ex Mattia Destro è invece il bomber del Genoa con 10 reti stagionali all'attivo. Milan-Genoa si disputerà la mattina di domenica 18 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 106ª in Serie A e sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese di Teramo, è in programma alle ore 12.30. Milan-Genoa sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN. La sfida sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv mediante la app disponibile sul decoder Sky Q.