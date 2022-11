Il Milan Primavera esce in Coppa Italia: il tabellino della gara

“Il Milan cede il passo al Genoa nei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Primavera. I rossoneri si sono dovuti arrendere dopo 120 minuti di lotta e intensità, al termine di una gara ruvida e sporca. Il lampo di Sia aveva acceso un primo tempo equilibrato e dalle poche emozioni, chiuso con i rossoneri in vantaggio. Nella ripresa, la discutibile espulsione di Stalmach per proteste ha rianimato gli ospiti che - trovato il pari - hanno approfittato della superiorità numerica per effettuare la rimonta nel corso del secondo tempo supplementare”.

Contro il Lecce prima della sosta

“I ragazzi di Abate - che avevano sconfitto lo Spezia nel turno precedente - possono recriminare per non aver chiuso prima la partita, con gli episodi che hanno successivamente indirizzato l'esito della qualificazione dalla parte dei rossoblù di Gilardino. Non è bastato, dunque, il primo gol dell'ispirato classe 2006 Diego Sia, che ha ripagato con una grande prova la fiducia del Mister. I rossoneri saranno chiamati a voltare pagina nell'immediato: domenica 13 novembre appuntamento sul campo del Lecce per chiudere al meglio questa prima parte di stagione, prima di una lunga sosta”.