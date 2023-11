Milan, la Gazzetta dello Sport titola: “David con lo sconto”

Il Milan è alla ricerca di un nuovo profilo per il suo attacco. Tra i nomi accostati ai rossoneri come vice Giroud vi è quello di Jonathan David del Lille . Il canadese potrebbe già arrivare durante il mercato di gennaio. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: “David con lo sconto”.

Il giocatore ha infatti il contratto in scadenza nel giugno 2025 e il Lille non può chiedere cifre folli per la sua cessione. La valutazione iniziale dell’attaccante era di 60 milioni, ma le prestazioni di questa stagione non aiutano. David ha infatti siglato soltanto due gol in dodici presenze ufficiali, mentre è finito in panchina nelle gare contro Olympique Marsiglia e Monaco.