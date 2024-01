Milan, tantissimi auguri a Rino Gattuso: oggi compie 46 anni!

Oggi 9 gennaio 2024 compie 46 anni Gennaro Ivan Gattuso, ex storico calciatore ed allenatore del Milan. Questi gli auguri...

Oggi 9 gennaio 2024 compie 46 anni Gennaro Ivan Gattuso, ex storico calciatore ed allenatore del Milan. Rino ha indossato la gloriosa magia rossonera per ben 13 stagioni dal 1999/2000 al 2011/2012: in questo lasso di tempo ha giocato 468 gare con la maglia del Milan, segnando 11 gol e vincendo praticamente tutto.