Verona-Milan: Sorpresa Saelemaekers dal 1′. Attacco guidato da Giroud

Oggi al Bentegodi: il Milan sarà chiamato a contro-sorpassare l'Inter e riprendersi la vetta della classifica, il Verona è a due punti dall'eguagliare il record in Serie A (54). Tudor in attacco si affida a Simeone, supportato da Barak e Caprari. Pioli ha finalmente tutta la rosa a disposizione, con la sola eccezione di Kjaer. Vediamo insieme le scelte dei due mister per la gara.