Milan, le ultime sulle condizioni di Gabbia: niente di grave per il centrale

Nei primi giorni di apertura della sessione invernale di calciomercato il Milan ha abbracciato Matteo Gabbia. Il difensore italiano è stato richiamato dal prestito al Villareal per sopperire all'emergenza difensiva dei meneghini. Ieri in Coppa Italia contro l'Atalanta, il ragazzo è tornato a giocare una partita da titolare con la maglia del Milan. La sua partita purtroppo è durata appena 38'. Dopo uno scontro in area di rigore con De Roon, infatti, il difensore rossonero è stato costretto ad abbandonare il campo per una forte botta sul viso.