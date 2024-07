Milan Futuro, tra meno di un mese il debutto in campionato contro l’Entella

Il Milan Futuro si prepara al meglio per debuttare, tra meno di un mese, nel campionato di Serie C. I rossoneri di mister Bonera

Il Milan Futuro si prepara al meglio per debuttare, tra meno di un mese, nel campionato di Serie C. I rossoneri di mister Bonera, il 25 agosto se la vedranno a Chiavari contro la Virtus Entella. A seguire nella seconda giornata, una settimana dopo il 1° settembre, il debutto casalingo contro il Carpi.

La trasferta di campionato non sarà la prima gara del Milan Futuro. L'esordio assoluto avverrà il 10 agosto. Allo stadio Rigamonti-Ceppi i diavoli sfideranno il Lecco per il Primo Turno della Coppa Italia di Serie C: calcio di inizio programmato alle ore 21. Chi si aggiudicherà la sfida secca sfiderà la settimana successiva, nel Secondo Turno, la vincente tra Renate e Novara.