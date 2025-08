Milan, che fine farà Okafor? Il club rossonero è a un bivio

Il Milan sta ragionando su come comportarsi con Noah Okafor, tornato dal prestito e al centro dell’attenzione per prestazioni incoraggianti

In casa del Milan si sta ragionando su cosa fare con Noah Okafor, tornato al centro dell’attenzione nel corso del ritiro estivo con prestazioni incoraggianti.

Mesi scorsi

Nei mesi scorsi il giocatore è partito per Lipsia, ma è tornato immediatamente perché non aveva superato le visite mediche. Così è finito in prestito al Napoli con un diritto di riscatto troppo alto (23,5 milioni). In azzurro ha disputato appena 36 minuti spalmati su 4 presenze.

Ritorno incoraggiante

L’attaccante è tornato in rossonero ma non come oggetto misterioso. Nelle prime amichevoli infatti è andato a segno ben quattro volte. Allegri lo ha schierato in un ruolo più centrale e sta ragionando se tenerlo in rosa.

Il piano del Diavolo

Il Milan infatti sta affrontando una preparazione estiva senza attaccanti, con Okafor che ne ha approfittato per mettersi in mostra. Ora in via Aldo Rossi riflettono sul da farsi. La cosa certa è che non verrà ceduto in prestito ma solo a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Club interessati

Su di lui è emerso l’interesse del Botafogo, così come quello di Besiktas e Fenerbahce. Anche il Bologna vorrebbe prenderlo con un prestito oneroso con diritto di ricatto a circa 15 milioni.