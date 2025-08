E. Royal: “Sono contento della mia prima partita con il Flamengo”

Dopo la prima uscita da titolare con il suo Flamengo, ha parlato l'ex rossonero Emerson Royal. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva ai canali ufficiali del Flamengo ha parlato Emerson Royal il quale ha detto: “Ho giocato una buona partita. Ovviamente però sono ancora lontano da ciò che posso e voglio dare. Sono stato fuori per tanto tempo e devo adattarmi. Mi sono sentito stanco, soprattutto sul finale di partita”.

Ancora le sue parole

“E’ passato tanto tempo dall’ultima volta in cui ho giocato titolare. Il Flamengo però mi ha ingaggiato per questo, per essere uno dei riferimenti della squadra. Farò il possibile per crescere velocemente. Nono sono al 100% ma ci arriverò solo giocando”.