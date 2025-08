Il Besiktas vuole Bennacer, il Milan non concede il prestito

Facciamo il punto sul mercato in uscita del Milan con Ismael Bennacer che non fa più parte del progetto rossonero...

Una delle società più interessate a Ismael Bennacer è senza ombra di dubbio il Besiktas. Il club turco vorrebbe portare il calciatore algerino nella capitale Istanbul, ma il Milan fa muro per una ragione ben precisa.

Ecco la ragione precisa

Il club turco vorrebbe il giocatore algerino in prestito con diritto di riscatto. Questa formula non piace al Milan che vorrebbe cedere il mediano a titolo definitivo. Per ora non c’è intesa tra le parti e di conseguenza la trattativa fatica ad andare a buon fine.