Milan Futuro, in corso le visite mediche per Mattia Sandri

Il ragazzo sbarcherà nel nuovo progetto rossonero da svincolato, dopo l'ultima esperienza al Sestri Levante, in Serie C, conclusa con 5 gol e 3 assist in 30 partite con i liguri. Il calciatore sarà il terzo acquisto per mister Daniele Bonera, dopo l'arrivo dell'attaccante Mbarick Fall e il difensore Gabriele Minotti. Il Milan Futuro militerà dunque in Serie C, nel girone B. L'Atalanta U23 invece giocherà nel girone A, mentre la Juventus nel C.