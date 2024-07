Milan Futuro, in arrivo dalla Lazio Matteo Dutu: centrale difensivo

Il Milan continua a lavorare per rinforzare e completare la rosa dell'U23 da mettere a disposizione di Daniele Bonera. Dopo gli arrivi a Milano di Fall, Minotti e Sandri è pronto a sbarcare in città un nuovo acquisto, direttamente da Roma, sponda biancoceleste. Stiamo parlando di Matteo Dutu, difensore italo-rumeno classe 2005 in arrivo dalla Lazio. Centrale robusto dai piedi buoni, Dutu firmerà con il Milan un contratto di quattro anni. In questa stagione, il difensore ha collezionato 35 presenze ed un gol con la maglia dei biancocelesti fra il campionato di Primavera 1 e la Coppa Italia. Il ragazzo arriverà nel Milan Futuro da svincolato.