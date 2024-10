Milan Futuro: Liberali e Francesco Camarda a segno con l’Italia U19

Continuano a brillare i giovanissimi del Milan. Nella giornata di ieri L'Italia U19 di mister Angelo Bollini ha pareggiato per 3-3 contro i pari età del Galles in un'amichevole andata in scena a Ravenna. Francesco Camarda e Mattia Liberali, gioiellini del Milan, sono partiti titolari e hanno siglato le prime due reti degli azzurri: al 30esimo il gol di Liberali (classe 2007), al 31esimo quello di Camarda.

Francesco Camarda, classe 2008 oggi milita nel Milan Futuro in Serie C. Con i rossoneri guidati da Bonera ha collezionato 4 presenze, condite da un gol. Discorso diverso per Liberali, il quale nonostante stia mettendo in campo prestazioni autorevoli non è ancora riuscito a siglare il primo gol in Serie C.