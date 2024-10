Oggi Milan Futuro-Legnago Salus: come arrivano le squadre al match

Alle 17:30 il Milan Futuro scenderà in campo per affrontare il Legnago Salus, nella partita valida per la 10a giornata di Serie C, Girone B

Lorenzo Focolari Redattore 20 ottobre - 12:56

A due settimane di stop dall'ultimo impegno ufficiale contro la Pianese, il Milan Futuro è pronto a tornare in campo. Alle 17:30, allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, la squadra di Mister Bonera se la vedrà con il Legnago Salus, per la 10a giornata di Serie C (Girone B). Grazie al sito ufficiale del Milan, andiamo a vedere come le due squadre arrivano alla sfida.

"QUI MILAN FUTURO

Mister Bonera dovrà fare a meno dei difensori centrali Coubis e Minotti, entrambi espulsi contro la Pianese e squalificati. Difesa da reinventare, dunque, ma non mancano gli interpreti per impostare una retroguardia competitiva. In queste due settimane di sosta (la partita con il Pescara prevista inizialmente per sabato 12 ottobre è stata rinviata al 21 novembre), la squadra si è spesso allenata con gli uomini di Fonseca, visti anche i tanti impegni in nazionale. Dopo la sfortunata sconfitta interna con la Pianese, dopo una partita giocata interamente in inferiorità numerica, la squadra è pronta a riprendere il cammino, per cercare nuovi punti per la fiducia e per la classifica.

QUI LEGNAGO SALUS

Un campionato fin qui difficile per il Legnago, formazione della provincia di Verona che aveva chiuso lo scorso campionato al 6ª posto, centrando anche i play-off. Per ora, 1 vittoria e 8 sconfitte per i veneti, che hanno recentemente cambiato guida tecnica: al posto di Daniele Gastaldello è arrivato Matteo Contini, sulla panchina del Desenzano nella scorsa stagione. Proprio con Contini è arrivato l'unico successo in campionato, il 2-1 contro il Pineto dello scorso 29 settembre. Negli ultimi due turni sono invece arrivate due sconfitte, contro Entella e Gubbio". (acmilan.com)