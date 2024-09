Milan Futuro: oggi sfida al Carpi: come arrivano le due squadre

Secondo impegno in Serie C Now, il quarto ufficiale in questa stagione per la squadra, che inizia a prendere confidenza con la categoria. La partita di Chiavari, ruvida e spezzettata, ha sicuramente insegnato molto ai nostri ragazzi, che contro il Carpi cercano il riscatto e - contemporaneamente - la prima vittoria in campionato nella nuova categoria, dopo aver rotto subito il ghiaccio con i due successi in Coppa Italia. Durante la settimana alla rosa si sono aggiunti tre giocatori: l'attaccante Nicolò Turco (2004) in arrivo dal Salisburgo, il centrocampista Silvano Vos (2005) dall'Ajax e il difensore Damir Zukić (2004) dall'ND Primorje. Bartesaghi, Camarda, Cuenca e capitan Zeroli non saranno della partita perché convocati dalla Prima Squadra per Lazio-Milan.