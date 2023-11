Verso Milan-Frosinone / Il programma sui campi d’allenamento

Il Milan si avvicina ai prossimi incontri di campionato. Il match sarà contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Le ultime dai campi

La squadra rossonera deve dimenticare il prima possibile la disfatta in Champions League contro una squadra come il Borussia Dortmund. Proprio per questo motivo la sfida di sabato sera in campionato contro il Frosinone acquisisce ancora maggior valore e molta più voglia di fare la differenza.

Una partita che all'apparenza può sembrare di routine, ma che in realtà ha alle spalle non poche complicazioni. Dall'altra parte del campo ci sarà un Frosinone che ha messo in difficoltà tutte le sue avversarie, nessuna esclusa. Si parla di una squadra che non ha assolutamente voglia di perdere o regalare il successo finale.

Proprio per questo motivo oggi in mattinata si scende in campo a Milanello, proprio per preparare la partita nel migliore dei modi e trovare una soluzione alla difesa. Adesso vedremo cosa si inventerà mister Pioli per ovviare ai problemi.

