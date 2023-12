Milan-Frosinone 3-1: uno Jovic indiavolato stende i leoni ciociari

Questa sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli ha ospitato in casa il Frosinone di Eusebio Di Francesco, vera e propria rivelazione di questo campionato. Un primo tempo con poche emozioni quello dei rossoneri, ad eccezione del tentativo da fuori di Samuel Chukwueze . L'ex Villareal raccoglie un pallone al limite dell'area e calcia in maniera potente. La conclusione però si spegne a pochi centimetri dal palo. Al 42' minuto del primo tempo i padroni di casa rischiano di subire il gol dei ciociari. Tomori perde un pallone pericolosissimo sulla trequarti difensiva, facendoselo scippare da Cuni. L'attaccante gialloblù prova a superare Maignan con un pallonetto, che viene neutralizzato dal portiere francese. Dopo un solo minuto arriva il gol del vantaggio dei meneghini. Loftus-Cheek allarga per Chukwuze, che mette in mezzo. Il pallone però finisce sui piedi di Luka Jovic , che con una grande conclusione trafigge la porta di Turati.

Parte con il botto il secondo tempo dei rossoneri, che al 50' minuto trovano il raddoppio. Ennesimo rinvio con il contagiri di Maignan che pesca Pulisic alle spalle di Oyono. Lo statunitense controlla in maniera perfetta e batte l'estremo portiere dei Leoni. Al 53' il Frosinone spinge per accorciare il risultato. Reinier imbuca per Ibrahimovic, che anticipa Maignan ma non riesce a trovare i compagni. Al 74' arriva il tris rossonero. Jovic allarga per Tomori che da due passi schiaccia in rete. Un'altra buona notizia per il mondo rossonero è stato il rientro in campo di Isamel Bennacer, che è tornato a cavalcare il manto erboso dopo quel terribile derby dello scorso anno. All'82' il Frosinone trova il gol del 3-1. Calcio di punizione dall'esterno battuto da Brescianini. Il pallone attraversa tutta l'area di rigore e beffa anche il portiere meneghino. Al 95' termina la gara di San Siro. Il Milan ritorna a vincere per 3-1, dopo la disfatta europea contro il Borussia Dortmund.