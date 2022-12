Milan, Franck Kessie ecco le possibili destinazioni dell’ivoriano

L'avventura di Franck Kessie in Spagna finora è stata una vera e propria delusione. Ma presto però l'ivoriano potrebbe salutare i catalani

Redazione Il Milanista

La scorsa estate il Milan ha dovuto salutare uno dei suoi giocatori simbolo degli ultimi anni, ovvero Franck Kessie. L’ivoriano aveva scelto di non rinnovare e ha firmato per il Barcellona dopo la scadenza del contratto.

L'avventura di Franck in catalogna non è mai sbocciata. Il classe ’96, giunto in Spagna sotto grande richiesta del tecnico Xavi finora non ha ripagato. L’allenatore gli ha preferito altri giocatori, sia per il ruolo di mediana che come mezzali, e il suo futuro nella squadra catalana è stato subito messo in dubbio.

Kessie è sceso in campo in sole 7 partite in Liga, numeri al di sotto delle aspetattive. Un altro problema è stato l’infortunio, che non ha consentito al ragazzo di esprimersi sui suoi livelli passato. Intanto dall’Inghilterra era giunta la notizia secondo cui diversi club fossero interessati a lui, anche proprio dalla Serie A.

Dalla Premier si erano fatto i nomi di Aston Villa e Fulham, con l’ipotesi Tottenham sullo sfondo. I Villans erano pronti ad offrire 14 milioni per il suo cartellino, mentre si dice che il Fulham si sarebbe spinto fino a 22.

In Italia sulle sue tracce era saldo l'interesse dell’Inter pronto ad approfittare della situazione di malcontento dell’ivoriano al Barca. A frenare ogni ipotesi sono arrivate però delle dichiarazioni molto importanti arrivate dai piani alti del club catalano. A parlare infatti è stato proprio il presidente Joan Laporta, in un’intervista andata in onda su Barca TV.

Il patron della società spagnola ha fatto capire in maniera molto chiara che il calciatore non si muoverà da lì. Queste sono state infatti le sue parole. “Non voglio cedere nessuno, siamo contenti di tutti i nostri giocatori. Sono convinto che Kessie e Christensen saranno importanti nella seconda parte di stagione”.