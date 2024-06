Milan, quando arriverà l’ufficialità di Fonseca? La possibile data…

Ormai siamo ad un passo ed il Milan abbraccerà il suo nuovo tecnico. A sedere sulla panchina meneghina sarà Paulo Fonseca , ex conoscenza del calcio italiano che ha militato in Serie A tra le fila della Roma.

MILAN: QUANDO L'UFFICIALITA' DI FONSECA?

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club rossonero dovrebbe annunciare nella giornata di giovedì l’ingaggio del portoghese, nome presente nella lista dei dirigenti rossoneri a partire dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma dello scorso aprile. E' dunque tutto pronto manca solamente la formalità ed il tecnico lusitano potrà iniziare a lavorare con il suo nuovo gruppo squadra.