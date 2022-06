Milan, Florenzi e Messias riscattati dai rossoneri: i dettagli e le cifre

Il terzino passerà al Milan dalla Roma , con Maldini e Massara che sono riusciti anche ad ottenere uno sconto sul prezzo pattuito l'estate scorsa . Le cifre dell'accordo prevedevano una somma pari a 4,5 milioni di euro da versare nelle tasche dei giallorossi ma la dirigenza rossonera è riuscita a far scendere i costi. La squadra meneghina eserciterà il riscatto e pagherà ai giallorossi circa 2 milioni di euro . Il calciatore 1991 si è fatto spesso trovare pronto in questa stagione dando il cambio a Davide Calabria. A Verona un suo gol ha chiuso il discorso sul 3-1 nel giorno del rientro dopo l'operazione al menisco. Florenzi si è ritagliato un ruolo importante nella squadra di Pioli, anche se in uscita dalla panchina ha la giusta esperienza che aiuta in molti momenti della stagione.

Discorso analogo per quanto l'operazione legata a Junior Messias. Il brasiliano di proprietà del Crotone militava in prestito ai rossoneri che avevano l'opzione per il riscatto. Anche in questo caso Maldini e Massara sono riusciti ad ottenere uno sconto sul prezzo dell'affare. I calabresi sono infatti retrocessi in Serie C e il calciatore verrà riscattato dai rossoneri per 4,5 milioni di euro, cifre più basse rispetto agli accordi presi la scorsa estate. Una stagione di luci ed ombre per Messias, partita fortissimo col gol vittoria contro l'Atletico Madrid e proseguita con qualche prestazione decisamente sottotono. Pioli però crede lui, non sarà l'esterno titolare probabilmente, ma con un anno in più nei rossoneri può essere utile alla causa.