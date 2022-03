Flamini: “Milan, ora lo sprint finale! Ibra fa la differenza ovunque”

L'ex giocatore del Milan Mathieu Flamini ha parlato alla Gazzetta dello Sport del Milan e del campionato che sta facendo

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex mediano francese del Milan Mathieu Flamini che ha detto: "Meglio stare in testa, ma ora bisogna finire al meglio. È la squadra da battere, può vincere lo scudetto con una rosa di qualità, un allenatore in gamba, una società ben strutturata. C’è una visione comune e condivisa da tutti ma adesso ogni partita deve valere la vita".

Ancora Mathieu Flamini sul Milan

"Il mio era un Milan meno giovane, con più esperienza e già con una mentalità vincente. Questo Milan ha in comune lo spirito di squadra. C’è molta complicità e armonia, primordiali per lo scudetto. Ibra? L’esperienza è fondamentale. Il Milan è allo sprint finale e c’è bisogno di far valere la testa oltre le gambe. Zlatan Ibrahimovic fa la differenza in campo, ma anche in spogliatoio, in allenamento, in palestra. Lui e Olivier Giroud hanno vinto tanto e possono inculcare alla squadra lo spirito giusto. Ormai non basta più il 100%. Serve il 150%". queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato invece di Franck Kessie

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti che su Franck Kessie ha detto: "Le commissioni sono alte perché il giocatore arriva a zero. Andrà a prendere poco più del Milan, ma è una questione di appeal. E' una scelta anche di vita. Non è dipeso dall'agente, non possiamo credere ancora che decidano veramente loro dove va un calciatore. Ha fatto 3-4 anni di Milan ed è comprensibile che tenti una nuova avventura. Il Milan è una delle più grandi società al mondo, ma se si innamora di un'altra squadra non si può fare nulla". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti.