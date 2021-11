Rossoneri, Kjaer: “Vinciamo insieme e perdiamo insieme”

Nel match di ieri sera il Milan è uscito sconfitto all' Artemio Franchi. Merito di una grande Fiorentina e di moltissimi errori rossoneri

Redazione Il Milanista

Ieri sera è andata in scena la 13esima gara di Seria A, tra la Fiorentina ed il Milan. I rossoneri guidati da Stefano Pioli sono usciti sconfitti dall' Artemio Franchi con il risultato di 4-3. E' la prima sconfitta in campionato per i diavoli, i quali fino al match di ieri sera, venivano da 12 risultati utili ( 10 vittorie e 2 pareggi). Per i rossoneri è stata una partita molto difficile anche a causa dell' assenza di due leader indiscussi come Fikayo Tomori ed Ante Rebic. La squadra guidata da Stefano Pioli, subisce il primo goal su una "dormita" di Tatarusanu, il quale si fa sfuggire il pallone. Complice dell' errore anche Gabbia il quale non allontana la sfera, ad approfittarne è Duncan che sigla la rete dell' 1-0 per il viola. Al 60esimo i viola sono in vantaggio di 3 reti a 0, grazie al solito DusanVlahovic, il quale smarca il portiere e scaraventa la palla in rete. Pochi minuti dopo si accendono i rossoneri, soprattutto Zlatan Ibrahimovic, il quale in 5 minuti trova due reti.

Il Milan continua a crederci fino all' errore difensivo di Theo Hernandez che si fa rubare il pallone da Nico Gonzalez. L'esterno viola appoggia per Dusan Vlahovic che calcia in porta e trova nuovamente la via del goal. Il calciatore serbo in questo avvio di stagione è un bombardiere inarrestabile, con la doppietta di ieri sera arriva a quota 10 reti in 13 partite. I rossoneri oltre a trovare la prima sconfitta in Serie A, sprecano la possibilità di allungare sul Napoli, il quale sarà impegnato al Meazza contro l'Inter.

DICHIARAZIONI DI SIMON KJAER:

Il difensore rossonero Simon Kjaer ha commentato ai microfoni di Milan Tv la sconfitta contro la Fiorentina :"Per me è più facile da accettare una sconfitta così perchè abbiamo fatto anche cose buone e messo in mostra la mentalità giusta per rimontare. Però oggi è andata così vinciamo insieme e perdiamo insieme. Su cosa bisogna migliorare? Non possiamo prendere 4 goal".