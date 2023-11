Verso Milan-Fiorentina: la time machine con protagonista Deulofeu

Domani il Milan affronterà la Fiorentina a San Siro. In attesa del match, ricordiamo la sfida del 2017, con il fantasista spagnolo in campo

Dopo la pausa, nel weekend si tornerà in campo. La squadra di Piolisabato sera a San Siro affronterà la Fiorentina. Torniamo indietro nel tempo grazie alla time machine del sito ufficiale del Milan. Il ricordo: "Ci sono storie che hanno una durata breve ma particolarmente intensa. Parentesi, nella carriera di un calciatore, che riescono a essere memorabili proprio perché vissute con grande partecipazione. La parabola di Gerard Deulofeu con la maglia del Milan è durata soltanto un semestre - da gennaio a giugno del 2017 - ma rimane comunque un ricordo felice e positivo.

Il contributo del fantasista catalano per l'allora squadra di Montella fu molto importante per riportare il Milan in Europa dopo tre stagioni d'assenza, con 4 gol in 18 presenze e una serie di prestazioni entrate nel cuore dei tifosi rossoneri. A cominciare dalla prima gioia davanti al pubblico di San Siro, quella arrivata nel successo contro la Fiorentina in una fredda serata di febbraio.

25ª giornata a San Siro per un vero e proprio scontro diretto in chiave Europa. Milan settimo a 41 punti, Fiorentina ottava con 40 in una accesa lotta per i piazzamenti che coinvolgeva anche Atalanta, Inter e Lazio. Una sfida delicata per i rossoneri di Montella, che arrivavano al calcio d'inizio reduci da due pareggi e tre sconfitte nelle cinque partite precedenti.

Dopo due belle parate di Donnarumma sulle conclusioni dalla distanza di Vecino e Borja Valero, i rossoneri passano in vantaggio al 15' una torsione di Kucka che insacca il cross su punizione di Sosa. Immediata, però, fu la replica Viola: cross di Chiesa, tap-in di Kalinić al 19' per l'1-1. Non si dovrà attendere a lungo, però, per il riscatto rossonero. Alla mezz'ora, infatti, il momento della gemma di Gerard.

Ricevuto ai 30 metri il pallone da Pašalić, il numero 7 rossonero partì centralmente per scoccare un destro angolato e preciso all'ingresso in area, a battere per la seconda volta nella serata Tătăruşanu. 2-1 per il Milan, un gol festeggiato con grande partecipazione da tutto lo stadio. Nei successivi 60' di gioco non ci saranno altre marcature, ma la partita non mancherà comunque di emozioni.

Al triplice fischio sarà 2-1 per i rossoneri, una vittoria dall'importanza doppia e non soltanto per la classifica. Il successo firmato dal gol di Deulofeu aprirà una striscia di quattro successi consecutivi in casa, fondamentali per centrare il sesto posto e il ritorno in Europa". (acmilan.com)

