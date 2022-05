Verso Milan-Fiorentina, la carica di Theo Hernandez [FOTO]

A poche ore dal calcio d'inizio di Milan-Fiorentina Theo Hernandez ha voluto caricare la squadra con un post sui propri profili social.

Sarà una sfida cruciale per il destino del campionato, da qui alla fine ogni partita è decisiva. In vista del match contro la Fiorentina Theo Hernandez ha voluto caricare tutto l'ambiente rossonero.

Con una grafica pubblicata sui propri canali social il terzino francese scrive: "It's to San Siro. Forza Milan". Nella didascalia che accompagna la foto figura anche il numero 19, numero di maglia di Theo e possibile riferimento allo scudetto. I rossoneri sono infatti in corsa per vincere il diciannovesimo campionato di Serie A della loro storia.