Milan-Fiorentina: il debriefing della sfida di San Siro

Il Milan vince, batte la Fiorentina, torna a gioire in campionato a San Siro, festeggia con Hernández e abbraccia Camarda...

(acmilan) Il Milan vince, batte la Fiorentina, torna a gioire in campionato a San Siro, festeggia con Hernández e abbraccia Camarda. Grazie al Debriefing scomponiamo l'1-0 nella 13ª giornata di Serie A per approfondire gli argomenti di principale interesse a nostro favore.

COMPATTEZZA E SACRIFICIO, LA PRESTAZIONE PRIMA DELLA VITTORIA

Mai come adesso brilla la vittoria, il ritorno alla vittoria. In Serie A mancava da inizio ottobre, a San Siro da fine settembre (Lazio). Tre punti d'oro in un periodo molto delicato, contando le scorie post-Lecce e la gestione di un dopo-sosta per le Nazionali spesso non ben decifrabile. La squadra ha lavorato, è rimasta compatta e lo ha dimostrato in campo. Prima del fondamentale 1-0 bisogna isolare e apprezzare la prestazione, di volontà e sacrificio. I rossoneri hanno creato diverse azioni offensive degne di nota, una delle quali ha portato al rigore poi realizzato da Hernández. A proposito: bello rivedere Theo in gol, non accadeva dall'esordio casalingo (Torino). Attenzione e applicazione dell'intero gruppo sono stati anche ripagati dalla sorte nell'occasione in pieno recupero salvata da Maignan, ma in generale la sofferenza è stata ridotta e la porta inviolata aggiunge fiducia.

ATTACCO RIMANEGGIATO, ATTACCO POSITIVO

Con l'attacco in emergenza, ridotto ai minimi termini a livello di numeri e di conseguenza rotazioni, la risposta migliore è arrivata da Jović. Luka rappresenta la prima alternativa a Giroud, oggi e pure il prossimo weekend col Frosinone assente per squalifica, e ha sicuramente giocato la sua miglior prova stagionale. Finora non si era mai acceso, al di là dei pochi spezzoni a disposizione. Un atteggiamento più vivo e coinvolto. Tante le scelte corrette, come quella geniale che ha aperto la strada del vantaggio decisivo. Peccato per il gol solo accarezzato nella ripresa, però gli spunti sono incoraggianti e non devono rimanere isolati. Da sottolineare anche la sostanza di Pulisic e Chukwueze. Impossibile, poi, non menzionare Francesco Camarda, esordio da favola dal senso pratico perché in quel momento Pioli ne aveva bisogno.

PRIMO TEMPO E POST-PARTITA, SEGNALI DI CRESCITA

Il Milan (14) è la squadra che ha segnato più reti nei primi tempi di questo campionato. Non è un dato banale, ormai è una tendenza ma di recente non era stato supportato: Napoli e Lecce, doppio vantaggio proprio nella prima frazione poi non difeso a dovere, aprendo il varco per la rimonta avversaria fino al pareggio.

Stavolta no e l'effetto benefico è la vittoria, pesante seppur di misura, guadagnando rispetto al quinto posto (attualmente +6) e accorciando su Inter o Juventus - magari entrambe - in base all'esito odierno. Imparare dagli errori, correggerli evitando amnesie che rischiano di essere pagate a caro prezzo (vedi gli episodi al Maradona e al Via del Mare). Uscire rafforzati dopo questa gara è ossigeno per preparare al massimo il crocevia di Champions League. Martedì il Diavolo è obbligato a battere il Borussia Dortmund se vuole scavalcarlo ed essere padrone del proprio destino verso la qualificazione, avvicinarsi ricaricati all'appuntamento aumenta le speranze.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.