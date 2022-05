MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Hellas Verona vs Milan

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati nel match tra Hellas Verona e Milan ieri sera

Hellas Verona - Milan, partita che si è giocata al Bentegodi di Verona e valida per la 36esima giornata di Serie A, è terminata 3-1 in favore dei rossoneri. Andiamo a vedere la moviola del match che permette ai rossoneri di compiere un passo importante verso l'obiettivo Scudetto.

Minuto 4 - Pronti, via e subito un azione da rivedere. Al minuto numero 4 contatto al limite dell'area di rigore dell'Hellas Verona tra Rafael Leao e Adrien Tameze. L'arbitro concede calcio d'angolo non ravvisando nessun fallo. Il contatto era di poco fuori dall'area di rigore. Il fallo che sembrava esserci avrebbe dunque portato ad un calcio di punizione dal limite.

Minuto 15 - Intorno al quarto d'ora del primo tempo il Milan va in gol con Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 segna però partendo da posizione irregolare. Con l'ausilio del VAR Daniele Doveri annulla il gol. Si resta così sullo zero a zero.