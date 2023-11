Verso Milan-Fiorentina, Italiano può sorridere: due recuperi in vista

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan affronterà la Fiorentina a San Siro: il tecnico della squadra viola potrà contare su due ritorni

In questo weekend la Serie A è in pausa per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Il Milan tornerà in campo sabato 25 novembre alle 20:45 per affrontare la Fiorentina a San Siro, nel match valido per la tredicesima giornata.

E in vista della partita contro i rossoneri, Vincenzo Italiano può sorridere. Come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, Michael Kayode ci sarà per il match contro il Diavolo. Dopo aver svolto lavoro personalizzato, dalla prossima settimana il terzino tornerà in gruppo.

Un recupero importante per la viola, che nelle ultime partite aveva adattato Parisi a destra. Lucas Beltran invece ha già iniziato ad allenarsi in gruppo e la sua presenza a San Siro non è in discussione.

