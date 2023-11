Milan, stasera sfida alla Fiorentina: le informazioni sulla squadra arbitrale

Questa sera il Milan affronterà la Fiorentina a San Siro, per la tredicesima giornata di Serie A: le informazioni sulla squadra arbitrale

Dopo la pausa dedicata agli impegni delle nazionali, si torna in campo. Stasera alle 20:45 il Milan affronterà la Fiorentina a San Siro, nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

L' arbitro del match sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Per il fischietto pugliese sono 154 direzioni fin qui in Serie A e i n 16 occasioni ha già incrociato i rossoneri . Il bilancio è di 10 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte .

