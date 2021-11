Incocciati: “Milan favorito contro la Fiorentina, la partita sarà difficile”

L'ex calciatore e tecnico Beppe Incocciati ha parlato in vista della partita di domani tra Fiorentina e Milan.

Beppe Inconcciati ha parlato a Tutto Mercato Web Radio nel corso del programma Maracanà e ha detto: “Il Milan è favorito. Prima della sosta, la squadra di Pioli non era così in forma come visto prima del derby. Dobbiamo vedere dopo la pausa, perché di solito le cose cambiano. E' vero, a Firenze rimane una partita difficile, nonostante le assenze dei padroni di casa, ma sarà importante vedere la reazione dei giocatori impegnati nelle Nazionali. Il Milan ha una convinzione importante, ha un concetto di squadra, il collettivo lavora all'unisono. In questi momenti, Maldini ha rimesso in ordine le cose. Una figura come la sua, importante per la storia del Milan, non fa altro che alimentare in positivo gli equilibri di un ambiente che sta crescendo. la figura di Maldini è determinante nella crescita del Milan, così come quella di Pioli".