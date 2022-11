In attesa di Milan-Fiorentina, conosciamo meglio gli avversari dei rossoneri

Questo pomeriggio alle 18 il Milansfiderà la Fiorentina a San Siro, per l’ultima partita del 2022 prima della pausa per i Mondiali di Qatar. I rossoneri vogliono ottenere i tre punti per chiudere al meglio l’anno e per non allontanarsi troppo dai partenopei primi in classifica. Tuttavia al Meazza arriva una formazione da non sottovalutare. I viola hanno ritrovato continuità nelle ultime settimane e puntano alla quarta vittoria consecutiva in campionato. In attesa del match, conosciamo meglio gli avversari di oggi dei Campioni d’Italia.