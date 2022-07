Milan, Tomori & Kalulu: “Stiamo lavorando bene, è bello stare insieme”

Fikayo Tomori e Pierre Kalulu hanno risposto alle domande in un Q&A con i tifosi sul canale ufficiale del Milan su Youtube e Twitch.

Come sta andando il ritiro?

KALULU : "Tutto bene. Stiamo lavorando bene. E' importante essere qui per conoscerci anche meglio fuori dal campo".

TOMORI : "Tutto bene. Siamo qui per allenarci. Mi sento bene. E' bello stare insieme, è importante trovare uno spirito di squadra dentro e fuori dal campo".

TOMORI : "Quando sono arrivato ho capito subito di essere in un grande club. Mi hanno accolto bene, mi sono trovato bene anche in campo. Voglio continuare così".

TOMORI : "Theo, Maignan e Leao sono quelli che mettono la musica. A me piace tanto la musica".

KALULU : "E' molto importante soprattutto quando le cose non vanno bene".

TOMORI : "Siamo una squadra. Quando siamo in campo e anche fuori parliamo tanto con tutti per conoscerci sempre meglio".

Come avete visto Origi e Adli?

TOMORI: "Ho giocato contro Origi, so che è forte e veloce, sa fare gol. Adli è più giovane, ma in allenamento ho già visto che ha qualità. Ha voglia di imparare. E' un bene avere due giocatori così in squadra, sono due giocatori forti".