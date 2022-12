Milan: oggi Fikayo Tomori spenge 25 candeline, gli auguri social del club

Oggi è una giornata speciale in casa Milan: è infatti il compleanno di Fikayo Tomori, il quale è diventato un leader difensivo, ed un elemento insostituibile nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Il difensore inglese spegne 25 candeline. Il ragazzo è calcisticamente nato nel Chelsea, prima di approdare nel 2021 a Milano proprio dai Blues, per una cifra intorno ai 24 milioni di euro. Grazie a Tomori il Milan ha trovato una stabilità difensiva, che mancava da tempo, ed oggi in coppia con Kalulu formano un reparto difensivo degno del nome. Da quando è in Italia il centrale ha imparato ad essere più "duro", ma anche molto più intelligente sia nella lettura delle partite che nella gestione delle energie. Ad oggi è sicuramente uno dei difensori top della nostra Serie A, al pari di Skriniar e Smalling.