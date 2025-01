Milan Femminile, messi in vendita i biglietti per la sfida contro la Roma

Il Milan ha comunicato di aver messo in vendita i biglietti per assistere alla sfida contro la Roma nel campionato femminile

Si sta per avvicinare una super sfida per il Milan Femminile . Durante la 16esima giornata di campionato, le rossonere saranno chiamate ad affrontare la Roma .

La sfida è in programma sabato 25 gennaio alle 15 al PUMA House of Football. Si tratta di un’occasione d’oro per le rossonere per cercare di risalire in classifica, riscattando anche il pareggio ottenuto in casa della Sampdoria.